В Оренбуржье главный специалист ПАО подозревается в коммерческом подкупе на 3,2 млн рублей

Главный специалист управления снабжения публичного акционерного общества в городе Гай стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что подозреваемый с июля 2017 по февраль текущего года незаконно получил от представителя коммерческой фирмы более 3,2 млн руб. Деньги передавались за помощь в продлении ранее заключенных с ПАО договоров и предоставления преференций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области. Его расследование продолжается.

Ранее правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении бывших управленцев ООО «Газпромнефть-Оренбург». Им вменили коммерческий подкуп группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Георгий Портнов