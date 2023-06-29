The Economist: украинская военная разведка недовольна призывами ускорить контрнаступление

Источник The Economist в украинской военной разведке пожаловался, что партнеры страны «говорят идти вперед и вести жесткую борьбу», но не торопятся с поставками оружия. Как пишет издание, украинские командиры пытаются сохранить «истощенные силы», но западные советники «отвечают, что отсутствие шока и импульса будет стоить больше жизней в долгосрочной перспективе».

«Позвольте мне выразиться как можно более дипломатично. Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и вести жесткую борьбу, но при этом они не торопятся поставлять технику и оружие, которые нам нужны»,— сказал источник The Economist в украинской военной разведке.

Украинские войска, по информации Минобороны РФ, начали широкомасштабное контрнаступление 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». По информации американских СМИ, в администрации США говорят о медленном «изначальном прогрессе» и об «отставании от графика».

Подробнее о темпах контрнаступления — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».