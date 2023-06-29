Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Economist: украинская военная разведка недовольна призывами ускорить контрнаступление

Источник The Economist в украинской военной разведке пожаловался, что партнеры страны «говорят идти вперед и вести жесткую борьбу», но не торопятся с поставками оружия. Как пишет издание, украинские командиры пытаются сохранить «истощенные силы», но западные советники «отвечают, что отсутствие шока и импульса будет стоить больше жизней в долгосрочной перспективе».

«Позвольте мне выразиться как можно более дипломатично. Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и вести жесткую борьбу, но при этом они не торопятся поставлять технику и оружие, которые нам нужны»,— сказал источник The Economist в украинской военной разведке.

Украинские войска, по информации Минобороны РФ, начали широкомасштабное контрнаступление 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». По информации американских СМИ, в администрации США говорят о медленном «изначальном прогрессе» и об «отставании от графика».

Подробнее о темпах контрнаступления — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...