Якутских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых пригласили стать членами американской киноакадемии

Якутских режиссеров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых, которые в прошлом году получили номинацию на «Оскар», пригласили стать членами Американской киноакадемии. Об этом сообщили в академии.

Всего приглашения присоединиться к киноакадемии получили 398 деятелей кино. Среди них — члены съемочных групп фильмов, номинированных на «Оскар» в 2023 году, в том числе актриса Стефани Сюй («Все везде и сразу»), кастинг-директор Александра Монтаг («Тар»), оператор Джеймс Френд («На западном фронте без перемен») и другие.

«Академия рада приветствовать этих артистов и профессионалов в наших рядах. Они представляют выдающиеся таланты во свех сферах киноиндустрии и сделали важный вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру»,— сказано в сообщении академии.

Максима и Евгению Арбугаевых пригласило отделение документалистики. В 2023 году они получили номинацию на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» за фильм «Выход», который рассказывает о жизни ученого Максима Чакилева, наблюдающего за жизнью моржей в Чукотском море.

Это первая совместная работа брата и сестра Максима и Евгении Арбугаевых. Они родились и выросли в Якутии. Евгения Арбугаева — фотограф-документалист, живет в Лондоне. «Выход» — ее первая режиссерская работа. Максим Арбугаев режиссер и оператор, живет в Москве. Это его четвертая кинокартина. В 2018 году его документальный фильм «Генезис 2.0» стал победителем фестиваля Sundance. Он был снят совместно со швейцарским режиссером Кристианом Фраем.

Олеся Павленко