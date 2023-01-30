Полиция объявила в федеральный розыск блогера из Динской Андрея Сидоропуло

МВД России объявило в федеральный розыск блогера из станицы Динской Андрея Сидоропуло 1998 года рождения. Сведения опубликованы в базе розыска ведомства.

В розыск также объявлен знакомый блогера Максим Литвин. Статья, по которой проходят разыскиваемые, не уточняется.

Андрей Сидоропуло продавал онлайн-курсы по закупкам трафика по низкой цене для последующей перепродажи. По разным данным, стоимость курса составляла от 55 тыс. до 400 тыс. руб.

Как сообщает «Ъ», несколько покупателей выяснили, что в курсах содержалась информация из открытых источников. После требований покупателей вернуть деньги Андрей Сидоропуло исчез.

Анастасия Донскова

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