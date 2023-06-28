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Коммерсантъ FM
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США поставили Польше обещанные танки Abrams

В польском порту Щецин началась выгрузка американских танков Abrams. В поставку входит 14 машин, это первая партия приобретенных Варшавой у Вашингтона американских танков, сообщает польский телеканал TVP.

По данным телеканала, прибывшие танки войдут в состав вооружения 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Доставленные в Щецин Abrams входили в вооружение Корпуса морской пехоты США.

«Мы держим свое слово! Мы держим свои обещания! Мы защищаем Польшу!» — так событие прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее, в апреле 2023 года, во время визита Матеуша Моравецкого в Вашингтон стало известно, что Варшава заказала у США 250 новейших Abrams в дополнение к 116 модернизированным танкам. По словам господина Моравецкого, тогда он получил подтверждение, что к июню 14 танков Abrams будут доставлены в Польшу.

В нынешнем году ожидается поставка в Польшу из США еще двух ротных комплектов, что позволит польской армии сформировать первый батальон, оснащенный Abrams, сообщает телеканал. Еще одна поставка запланирована на следующий год.

Договор о закупке этих бронированных машин был подписан в январе 2023 года. Согласно договору, США предоставят Польше в том числе 12 ремонтно-эвакуационных машин M88 Hercules, штурмовых мостиков и командирских машин. Контракт обошелся польскому бюджету в $1,4 млрд, из которых почти $200 млн покрывается американской стороной в рамках продовольственной программы для оказания гуманитарной помощи Польше.

В феврале 2023 года сообщалось, что Польша надеется с помощью США сформировать крупнейшую армию в Европе. Тогда глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказала, что в 2023 году Польша намерена потратить на военные нужды 4% ВВП и удвоить численность вооруженных сил, доведя ее до 300 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Польше требуется больше».

Полина Мотызлевская

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