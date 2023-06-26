Воронежский «Факел» продлил контракты с двумя игроками и подписал еще двух из подмосковных «Химок»

Экс-голкипер подмосковных «Химок» (по итогам минувшего сезона покинули Российскую премьер-лигу) Виталий Гудиев стал игроком воронежского «Факела». Клуб из Черноземья, напомним, в стыковых матчах завоевал право остаться в РПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Как сообщили в воронежском клубе, Виталию Гудиеву 28 лет. Его рост и вес - 192 см и 76 кг соответственно. Уроженец Владикавказа начал профессиональную карьеру в родной «Алании», дебютировав на уровне ФНЛ в 16 лет. Также выступал за грозненский «Ахмат», вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

Также «Факел» подписал контракт с нападающим Александром Долговым, который выступал в минувшем сезоне за «Химки». Форварду 26 лет, его рост - 184 см, вес - 76 кг. Александр Долгов начинал заниматься футболом в родном Воронеже, а затем переехал в академию московского «Локомотива». Выступая за «Казанку», он становился лучшим молодым футболистом и бомбардиром зоны «Запад» ПФЛ. После этого перешел в «Ростов», а за «Химки» в сезоне-2022/2023 забил четыре мяча в 25 играх РПЛ.

Кроме того, сегодня стало известно, что «Факел» на сезон продлил контракт с местным защитником Русланом Магалем и еще одним опытным игроком обороны - Сергеем Брызгаловым.

Владимир Зоркий