Вратарь Алексей Городовой покидает футбольный клуб «Факел»

Голкипер Алексей Городовой покидает футбольный клуб «Факел» с истечением срока контракта, сообщили в пресс-службе ФК «Факел».

Клуб поблагодарил игрока «за все, что он сделал для клуба», в том числе «за самоотверженную игру весной-2022, которая увенчалась историческим сейвом в Калининграде». Речь идет о матче, в котором «Факел» с минимальным счетом смог переиграть калининградскую «Балтику»: в нем Алексей Городовой нейтрализовал выход нападающего «Балтики» один на один. В том числе благодаря этой победе «Факел» в конце прошлого сезона смог выйти в РПЛ, избежав стыковых матчей.

Команда выйдет из отпуска 26 июня и соберется в Воронеже: 27 и 28 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. Затем игроки будут готовиться к новому сезону в РПЛ на местном стадионе «Чайка» на протяжении трех недель. Сейчас клуб занимается комплектованием команды. Уже известно, что клуб покинул полузащитник Роман Акбашев. При этом продлен контракт с защитниками Кириллом Сусловым и Сергеем Божиным, а также с нападающим Евгением Марковым. Кроме того, «Факел» выкупил у «Краснодара» центрального полузащитника Вячеслава Якимова.

Подробнее о том, как «Факел» провел прошедший сезон,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова

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