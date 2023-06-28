Путин принял Кадырова в Кремле 27 июня

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Чечни Рамзана Кадырова 27 июня, накануне празднования Курбан-байрама. Они обсудили ситуацию в регионе и в зоне спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров (слева) и Владимир Путин

Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова Рамзан Кадыров (слева) и Владимир Путин

Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

«Отдельно Верховный Главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважным ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Господин Кадыров также сообщил, что в ходе встречи обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, достижения республики и планы по ее развитию. Он отметил, что Владимир Путин «очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «РИА Новости», действительно ли состоялась такая встреча, ответил утвердительно: «Да, была». Других подробностей он не привел.

27 июня Владимир Путин выступил с речью на Соборной площади Кремля перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, обеспечивающими порядок и законность во время мятежа ЧВК «Вагнера» 23–24 июня.

Подробнее о выступлении Владимира Путина на Соборной площади — в репортаже «Ъ».

Полина Мотызлевская