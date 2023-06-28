Языковой омбудсмен Украины выступил против переименования Запорожья

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с просьбой отменить решение национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименовании нескольких населенных пунктов, в том числе города Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тарас Кремень

Фото: @taraskremin Тарас Кремень

Фото: @taraskremin

По мнению уполномоченного, национальная комиссия вышла за пределы определенных законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» полномочий, а предложения комиссии, как правило, не содержат четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов.

«Перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное»,— приводит пресс-служба слова господина Кременя.

Уполномоченный обратил внимание на то, что в большинстве рекомендаций комиссия не предлагает правильный вариант названия. Вместо этого в рекомендациях указывают неясную формулировку «обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке».

Сегодня, 28 июня, национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины рекомендовала рассмотреть переименование города Запорожье, поскольку его название может не соответствовать стандартам. В перечень, составленный комиссией, входит более 1,4 тыс. населенных пунктов. Если в течение полугода местные власти не изменят их название, этот вопрос решат в Верховной раде.

Анастасия Ларина