Путин наградил атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова за заслуги перед отечеством

Президент РФ Владимир Путин наградил вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Награждение прошло в Москве на заседании президиума Совета при президенте по делам казачества. Представители органов власти регионов подключились в режиме видеоконференции.

Александр Власов родился в 1980 году в селе Октябрьское Челябинской области. Он окончил Южно-Российский госуниверситет экономики и сервиса по специальности «Сервис» и Адыгейский госуниверситет по специальности «Юрист». В 2001–2010 годах он служил на рядовых и офицерских (командных) должностях, является ветераном боевых действий.

30 сентября 2020 года он был назначен заместителем губернатора Краснодарского края. 1 мая 2021 года глава государства подписал указ о назначении Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества. В конце марта 2023 года Владимир Путин присвоил ему высший чин казачьего генерала.

Александр Власов отметил, что в спецоперации сейчас участвуют более 5,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. В начале года их было 3,8 тыс. Всего, по словам атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, боевые задачи выполняют 20 тыс. казаков в составе 15 добровольческих отрядов. Для них было закуплено материально-техническое имущество и экипировка на 558 млн руб.

Татьяна Ручкина

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