Число кубанских казаков, участвующих в СВО, выросло до 3,8 тысячи

В спецоперации участвуют уже более 3,8 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: администрация Краснодарского края

«Кубанское казачье войско на высочайшем уровне ведет подготовку казаков-добровольцев к участию в специальной военной операции, на постоянной основе увеличивается численность кубанских казаков, выполняющих боевые задачи»,— отметил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

По словам атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, казаки Кубани выполняют боевые задачи в составе трех казачьих отрядов бригады «Кубань» и воинских частей. Их готовят на базе первого в стране казачьего специального учебного центра «Кубань».

На видеоселекторном совещании также было отмечено, что в Ассоциацию казачьих вузов уже входят шесть ведущих высших учебных заведений Краснодарского края. На их базе сформированы «казачьи сотни» и действуют новые программы подготовки для молодых казаков.

По данным на начало декабря 2022 года, в СВО участвовали почти 3 тыс. кубанских казаков. Тогда их супруги на встрече с Александром Власовым отмечали, что с материально-техническим обеспечением и питанием на линии фронта проблем нет.

Татьяна Ручкина

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