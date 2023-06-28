МЧС распространило экстренное предупреждение о ливнях и грозе в Москве

В Главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что 28 июня в столице ожидаются сильные дожди с грозой, а 29 июня — ливень и гроза с градом.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в период с 19:00 мск 28 июня до 02:00 мск 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза»,— отмечается в заявлении ведомства. Также в МЧС предупреждают о том, что в четверг, 29 июня, в «ряде районов Москвы» ожидаются гроза с градом и порывами ветра до 17 м/с, согласно данным МЧС, ухудшение погоды произойдет в период с 09:00 до 21:00.

В столичном главке МЧС попросили москвичей в связи с неблагоприятными погодными условиями «парковать автомобили вдали от деревьев, а при движении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра». Кроме того, жителям и гостям города при движении на транспорте необходимо увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Александр Кислов