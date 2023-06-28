ЦИК: граждане в СИЗО смогут голосовать независимо от местонахождения изолятора

Центризбирком в этом году проведет эксперимент, в рамках которого находящиеся в СИЗО смогут проголосовать на выборах независимо от того, где находится изолятор, сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, это поможет «создать максимально удобные возможности для реализации активного избирательного права каждому гражданину».

«Мы в этом году будем проводить эксперимент, согласно которому люди, находящиеся в СИЗО, будут иметь возможность реализовать свое избирательное право на выборах в органы госвласти независимо от того, в каком субъекте СИЗО находится»,— рассказал господин Булаев на заседании Центризбиркома (цитата «РИА Новости»).

Он уточнил, что ЦИК сегодня, 28 июня, также рассмотрит проект постановления, который направлен «на возможность реализации избирательного права в тех случаях, когда избиратель находится за пределами своего субъекта и речь идет о выборах в органы государственной власти данного субъекта». «Оно позволит реализовать избирательное право гражданам в первую очередь новых четырех субъектов»,— добавил зампред ЦИКа.

Закон, позволяющий присоединенным к России в сентябре 2022 года четырем регионам провести свои первые российские выборы, был внесен в Госдуму в марте. Он также предполагал открытие экстерриториальных участков в СИЗО для заключенных, находящихся вне границ своего избирательного округа. Это даст им возможность участвовать в муниципальных выборах, так как сейчас временные участки в местах лишения свободы создаются только на выборах федерального и регионального уровней.

О предстоящих выборах — в публикации «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Лаура Кеффер