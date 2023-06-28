Проректора Гуманитарного университета в Екатеринбурге будут судить за нарушение требований антитеррористической безопасности

Протокол о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч.1 ст.20.35 КоАП РФ) составили в отношении проректора по административно-хозяйственной работе Гуманитарного университета Владимира Гурьева. Как рассказали «Ъ-Урал» в Кировском районном суде Екатеринбурга, дело по подведомственности передано на рассмотрение мировому судье.

В судебном участке № 4 Кировского судебного района «Ъ-Урал» уточнили, что материалы дела в отношении проректора Гуманитарного университета еще не поступили, в связи с чем дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее в Екатеринбурге по аналогичной статье оштрафовали худрука Коляда-театра Николая Коляду. Драматург пояснял, что претензии к нему возникли из-за того, что в театре не проводился инструктаж сотрудников на случай обнаружения подозрительных предметов, а также из-за отсутствия металлоискателя и охраны.

Напомним, аналогичную проверку также не прошел Центр современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге. В июне силовики выявили там нарушения требований к антитеррористической безопасности.

Диана Сунагатуллина

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