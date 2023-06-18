ЦСД в Екатеринбурге оштрафуют после проверки силовиков

Силовики в результате проверки Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге выявили нарушения требований к антитеррористической безопасности. Об этом в telegram-канале сообщил режиссер Антон Бутаков.

«В целом — мы молодцы, и все не так плохо. Суд и штраф, конечно, будут, но порадовало отношение сотрудников к нам. Все объяснили, все показали. Будем исправлять»,— отметил он.

Напомним, аналогичную проверку ранее также не прошел «Коляда Театр». На Николая Коляду был составлен протокол за то, что в театре не проводился инструктаж сотрудников на случай обнаружения подозрительных предметов, а также из-за отсутствия металлоискателя и охраны.

Драматург пообещал, что все недочеты по антитеррористической защите будут исправлены к 20 июня, когда начнется «Коляда-Plays»

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