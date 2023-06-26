Николая Коляду оштрафовали за нарушение требований антитеррористической безопасности

Суд в Екатеринбурге признал худрука Коляда-театра Николая Коляду виновным по ч.1 ст. 20.35 КоАП (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов) и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб. Как сообщил ЕАН, судья пришел к выводу, что, в частности, вход в учреждение не был оборудован пунктом пропуска. Информацию о штрафе «Ъ-Урал» подтвердили в Кировском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сам драматург пояснял, что претензии к нему возникли из-за того, что в театре не проводился инструктаж сотрудников на случай обнаружения подозрительных предметов, а также из-за отсутствия металлоискателя и охраны.

Напомним, аналогичную проверку также не прошел Центр современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге. В июне силовики выявили там нарушения требований к антитеррористической безопасности.

Диана Сунагатуллина

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