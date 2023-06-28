В приложении ChatGPT для iOS стал доступен поиск Bing

В приложение ChatGPT для iOS теперь можно использовать встроенный поиск Bing. Функция доступна для премиальных подписчиков ChatGPT Plus, она стоит $20 в месяц и позволяет получать ответы с актуальной информацией из интернета.

Для активации функции нужно включить опцию «Искать вместе с Bing» в разделе «Новые функции». Без нее бесплатная версия ChatGPT работает с устаревшей информацией (не позже 2021 года). Возможность использовать Bing ранее была доступна в web-версии приложения. Microsoft ранее заявила, что Bing будет поиском по умолчанию для ChatGPT.

Компания OpenAI выпустила приложение с ChatGPT для iOS в мае 2023 года. Приложение является бесплатным и синхронизирует историю между устройствами. Подписчики ChatGPT Plus получают ранний доступ к новым функциям и более высокое быстродействие. OpenAI разрабатывает версию и для Android, однако неизвестно, когда она станет доступна пользователям.

Евгений Федуненко