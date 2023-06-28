ЦБ ЮАР предупредил о возросших рисках вторичных санкций из-за России

Южно-Африканский резервный банк (SARB) фиксирует увеличение риска введения против страны вторичных санкций из-за «геополитической поляризации». Она, по мнению SARB, вызвана военным конфликтом на Украине. Об этом говорится в годовом отчете (.pdf) регулятора, внимание на который обратил Frank Media.

Согласно документу, в случае материализации этих рисков снизится «глубина» и ликвидность финансового рынка ЮАР. «Хотя финансовая система Южной Африки оставалась устойчивой в условиях сложных глобальных и внутренних событий, даже более медленный и более несправедливый внутренний экономический рост, вероятно, будет испытанием для этой устойчивости в будущем»,— сказано в отчете.

Один из инструментов ЦБ ЮАР для оценки рисков для финансовой стабильности — матрица рисков и уязвимостей (Risk and Vulnerability Matrix, RVM). Она учитывает текущую конъюктуру, а также возможные будущие изменения. В числе главных рисков 2022–2023 годов SARB называет «эскалацию глобального конфликта и геополитическую поляризацию». Связанные с этим вторичные санкции банк оценивает как «средневероятный риск» в краткосрочном периоде, который может спровоцировать уязвимость финансовой системы.

Государства Африки отказываются присоединяться к санкциям против России, которые страны Запада вводят из-за военной операции РФ на Украине. 16 июня делегация семи африканских стран представила свой мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому. В план включили десять пунктов, но среди не упомянули вывод российских войск с территорий, которые Украина считает своими. 17 июня делегацию континента принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин.

Подробности встречи — в публикации «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Лаура Кеффер