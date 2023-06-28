Дональд Трамп считает, что Китай полностью контролирует Джо Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Китай «полностью контролирует» действующего главу государства Джо Байдена. Такое заявление господин Трамп сделал в ходе мероприятия Республиканской партии США в штате Нью-Гемпшир.

По мнению экс-президент США, Джо Байден не реагирует на активизацию Пекина на Кубе. «Он не хочет ничего делать, потому что он скомпрометирован. Китай владеет им»,— сказал господин Трамп (цитата по Daily Mail).

Как пояснил Дональд Трамп, в случае своей победы на американских президентских выборах в 2024 году он «незамедлительно потребует» от Пекина вывезти все военное и шпионское оборудование с Кубы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден пытается отправить его в тюрьму, «как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае». По мнению господина Трампа, возбужденные в отношении него американскими силовиками уголовные дела являются необоснованными и политически мотивированными.

Дональду Трампу 9 июня были предъявлены обвинения по 37 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Ему грозят десятки лет тюрьмы.

Александр Кислов