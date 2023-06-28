МИД КНР посоветовал Байдену сосредоточиться на США после его слов о проблемах в Китае

Министерство иностранных дел Китая в ответ на заявление американского президента Джо Байдена о КНР посоветовало США решать собственные проблемы. Ранее президент США заявил, что, по его мнению, сейчас Китай сталкивается «с очень серьезными» и «огромными» проблемами.

«У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями»,— сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, Соединенным Штатам сейчас необходимо «сфокусироваться на решении собственных внутренних проблем». Как полагает Мао Нин, это позволит США «сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире».

28 июня американский политик заявил, что у Китая колоссальные проблемы. При этом глава государства отказался вдаваться в подробности и не объяснил свое высказывание.

В июне Пекин с двухдневным визитом посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он стал самым высокопоставленным представителем США с 2018 года, посетившим КНР. Американский дипломат провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганом.

Подробности — в публикации «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Александр Кислов