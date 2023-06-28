Путин рассказал о самоотверженности бойцов-мусульман в ходе спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы-мусульмане проявляют «отвагу, мужество и самоотверженность» в ходе военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«Опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество»,— отмечается в поздравлении главы государства с праздником Курбан-байрам (цитата по сайту Кремля). По словам Владимира Путина, бойцы-мусульмане сражаются «плечом к плечу с боевыми товарищами» в ходе военных действий.

Также в своем поздравлении верующим с Курбан-байрамом господин Путин отметил, что российская мусульманская община вносит большой и значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.

В марте президент России в ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым поблагодарил его за активно участие чеченских воинских подразделений в военной операции на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов