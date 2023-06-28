Более 300 тыс. мусульман пришли на молитву в мечети Москвы и Подмосковья по случаю Курбан-байрама

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Участие в торжественной молитве по случаю Курбан-байрама в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы приняло около 200 тыс. мусульман. Об этом сообщил первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. В поздравлении верующим президент России Владимир Путин отметил, что российская мусульманская община вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.

«В торжественной молитве в мечетях Москвы и прилегающих территориях в связи с Праздником жертвоприношения (Курбан-байрам) помолились порядка 200 тыс. верующих. Соборная мечеть собрала 105 тыс., Историческая — 50 тыс., Мемориальная — 40 тыс. человек»,— рассказал «РИА Новости» господин Аббясов.

По словам муфтия, в Московской области в празднике участвует более 100 тыс. верующих. Он уточнил, что в Подмосковье торжественная молитва и проповедь прошли в мечетях, молельных домах и на специально установленных площадках.

Поздравляя российских мусульман с Курбан-байрамом, Владимир Путин отметил, что этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл. «Мусульманская община России играет большую созидательную роль в жизни страны… Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию»,— говорится в поздравлении президента (цитата по сайту Кремля).

Курбан-байрам — исламский Праздник жертвоприношения. Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В 2023 году его отмечают с 27 июня по 1 июля.

Милена Костерева