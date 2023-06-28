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Более 300 тыс. мусульман пришли на молитву в мечети Москвы и Подмосковья по случаю Курбан-байрама

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Участие в торжественной молитве по случаю Курбан-байрама в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы приняло около 200 тыс. мусульман. Об этом сообщил первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. В поздравлении верующим президент России Владимир Путин отметил, что российская мусульманская община вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.

«В торжественной молитве в мечетях Москвы и прилегающих территориях в связи с Праздником жертвоприношения (Курбан-байрам) помолились порядка 200 тыс. верующих. Соборная мечеть собрала 105 тыс., Историческая — 50 тыс., Мемориальная — 40 тыс. человек»,— рассказал «РИА Новости» господин Аббясов.

По словам муфтия, в Московской области в празднике участвует более 100 тыс. верующих. Он уточнил, что в Подмосковье торжественная молитва и проповедь прошли в мечетях, молельных домах и на специально установленных площадках.

Поздравляя российских мусульман с Курбан-байрамом, Владимир Путин отметил, что этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл. «Мусульманская община России играет большую созидательную роль в жизни страны… Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию»,— говорится в поздравлении президента (цитата по сайту Кремля).

Курбан-байрам — исламский Праздник жертвоприношения. Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В 2023 году его отмечают с 27 июня по 1 июля.

Милена Костерева

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Курбан-байрам в России

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На проповеди и молитвы в московские мечети пришли около 250 тыс. человек. Возле Московской соборной мечети путь им подсказывали сотрудники полиции и указатели

На проповеди и молитвы в московские мечети пришли около 250 тыс. человек. Возле Московской соборной мечети путь им подсказывали сотрудники полиции и указатели

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие возле Московской соборной мечети

Верующие возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане собираются на намаз возле Московской соборной мечети

Мусульмане собираются на намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время торжественного намаза в Москве

Верующие во время торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Намаз возле Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте

Намаз возле Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети

Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане возле мечети Джума-Джами в Евпатории

Мусульмане возле мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Намаз возле Московской соборной мечети

Намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время намаза в Казани

Верующие во время намаза в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Санкт-Петербурге

Верующие в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане возле Санкт-Петербургской соборной мечети

Мусульмане возле Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Священнослужители перед началом торжественного намаза в Московской соборной мечети

Священнослужители перед началом торжественного намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане готовятся к ритуалу жертвоприношения

Мусульмане готовятся к ритуалу жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане молятся возле Московской соборной мечети

Мусульмане молятся возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующий во время торжественного намаза в Санкт-Петербурге

Верующий во время торжественного намаза в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Бараны перед обрядом жертвоприношения

Бараны перед обрядом жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Глава Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман европейской части страны Равиль Гайнутдин (слева) во время намаза в Московской соборной мечети

Глава Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман европейской части страны Равиль Гайнутдин (слева) во время намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на празднике жертвоприношения Курбан-байрам

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на празднике жертвоприношения Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие во время намаза на территории казанской мечети Аль-Марджани

Верующие во время намаза на территории казанской мечети Аль-Марджани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие перед началом торжественного намаза в Москве

Верующие перед началом торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жертвенный баран во время празднования Курбан-байрам

Жертвенный баран во время празднования Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Намаз в мечети Джума-Джами в Евпатории

Намаз в мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мусульманка с детьми возле мечети

Мусульманка с детьми возле мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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На проповеди и молитвы в московские мечети пришли около 250 тыс. человек. Возле Московской соборной мечети путь им подсказывали сотрудники полиции и указатели

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане собираются на намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Намаз возле Санкт-Петербургской соборной мечети на Кронверкском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане возле мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Намаз возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время намаза в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане возле Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Священнослужители перед началом торжественного намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане готовятся к ритуалу жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мусульмане молятся возле Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующий во время торжественного намаза в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Бараны перед обрядом жертвоприношения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Глава Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман европейской части страны Равиль Гайнутдин (слева) во время намаза в Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на празднике жертвоприношения Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие во время намаза на территории казанской мечети Аль-Марджани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Верующие перед началом торжественного намаза в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жертвенный баран во время празднования Курбан-байрам

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Намаз в мечети Джума-Джами в Евпатории

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мусульманка с детьми возле мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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