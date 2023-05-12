В Таганроге завершилось строительство плавучего причала

«Росморпорт» завершил строительство плавучего причала № 9 в Таганроге, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Объект 12 мая осмотрели первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев, заместитель генерального директора по капитальному строительству «Росморпорт» Владимир Аборнев и заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов.

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Общая длина причала составляет 96 м, а ширина — 16 м. В ближайшее время рядом с объектом будут проведены дноуглубительные работы, после чего здесь смогут останавливаться крупные суда. Уже в 2023 году Таганрог посетят четыре круизных судна, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Ростовской области.

Анастасия Назарова