«Помог в трудную минуту»

Александр Лукашенко раскрыл подробности событий 24 июня. Белорусский лидер сообщил, что сумел убедить Евгения Пригожина остановить мятеж, тогда как Москва была готова к жестким решениям. Сейчас глава группы «Вагнер» находится в Белоруссии. Официальный Минск опроверг информацию о строительстве лагерей для этой военной компании, однако Лукашенко обещал найти им применение. Соседи Белоруссии выразили обеспокоенность происходящими событиями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Александр Лукашенко получил серьезный козырь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент Белоруссии предстал перед аудиторией чуть ли не главным либералом. По крайней мере, миротворцем, это уж точно. Нет, он, конечно же, не претендует на роль спасителя России, однако вклад Александра Лукашенко, по его собственным словам, скажем так, существенный. Взять хотя бы такую фразу, что войско союзной республики готово было отправиться на защиту Москвы. В самом, конечно, крайнем случае.

Но подобного не случилось. В том числе и потому, что лично Александр Григорьевич продемонстрировал незаурядные дипломатические способности. Тогда как Кремлем было принято решение «мочить», Лукашенко предлагал не торопиться и вначале поговорить. Для Москвы это по-своему комплимент, ибо она предстает жестким борцом с крамолой. Это с одной стороны, а, с другой, готова к разумным компромиссам, что есть факт положительный.

Но как бы то ни было, именно Лукашенко дозвонился до Евгения Пригожина, которого называет Женей, и до его ребят, которые очень обижены — они же с фронта. Затем на матерном языке — а как еще в сложных условиях — поговорили и в итоге договорились. А в России между тем, со слов белорусского лидера, лишь несколько человек проявили себя достойно: естественно, Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, а также патриарх Кирилл. А вот остальные «под веником сидели». И в качестве итога столь насыщенного дня можно выделить пассаж Лукашенко о том, что, мол, они с Путиным — поколение уходящих политиков.

И что же мы имеем в сухом остатке? Евгений Пригожин, возможно, с некоторым числом военных из группы «Вагнер», находится в Белоруссии. Не то чтобы в плену у Лукашенко, но последний как бы получает в свое распоряжение серьезный политический и военный ресурс, который всегда можно использовать. Уже есть решение — пусть потренируют белорусских военных. Дальше — больше: так получается, что по факту Белоруссия уже фактически ядерная держава. По крайней мере, Александр Григорьевич ставит задачу своему Минобороны и КГБ определить алгоритм применения всех этих зарядов, что прибыли из России.

И, наконец, возможно это и есть самое важное — невольно получается, что главный союзник как бы в долгу у своего «младшего брата». А, может быть, уже и не «младшего». Подставил плечо, помог в трудную минуту — настоящий друг. А друзьями, как известно, не разбрасываются, их ценят. Со всеми вытекающими последствиями — слышат их просьбы и чаяния, идут всячески навстречу.

Между тем Польша и страны Балтии укрепляют границы с республикой. Не в восторге они от Евгения Пригожина и группы «Вагнер» по соседству — беспокоятся.

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