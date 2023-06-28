Airbus впервые продал в Европу собранный в Китае самолет

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air вчера, 27 июня, купила у Airbus лайнер A321neo, который был собран на заводе в городе Тяньцзинь на севере КНР. Авиапроизводитель впервые продал заказчику из Европы самолет китайской сборки, сообщает агентство «Синьхуа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Song Rui / Xinhua / AFP Фото: Song Rui / Xinhua / AFP

В центре поставки самолетов Airbus в Тяньцзине назвали сделку «важной вехой» для компании. Генеральный менеджер Кристоф Шремпп заявил, что на фоне быстрого восстановления экономики Китая центр наращивает сборочные мощности, чтобы удовлетворять «спрос большего числа международных клиентов».

A321neo — самый крупный из самолетов семейства Airbus A320, он может перевозить до 244 пассажиров. Производственный объект Airbus в Тяньцзине запустили в 2008 году, это первая линия полной сборки компании, расположенная за пределами Европы. За 14 лет на предприятии произвели 600 лайнеров серии A320.

По итогам 2022 года выручка Airbus составила €58,7 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль — €4,2 млрд, что на 1% больше, чем в 2021 году. Компания поставила заказчикам 661 самолет, что на 8% больше, чем годом ранее. На 2023 год Airbus запланировал поставку 720 самолетов.

Лаура Кеффер