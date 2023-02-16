Airbus отчитался о росте годовой выручки и прибыли

Сегодня, 16 февраля, европейский авиаконцерн Airbus сообщил, что по итогам 2022 года его выручка составила €58,7 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль — €4,2 млрд, что на 1% больше, чем в 2021 году. Компания поставила заказчикам 661 самолет, что на 8% больше, чем годом ранее. На 2023 год Airbus запланировал поставку 720 самолетов.

«В 2022 году индустрия продолжила восстанавливаться (после пандемии.— ''Ъ''). Авиатрафик рос, а авиакомпании вернулись к долгосрочному планированию. Мы показали неплохие финансовые результаты, несмотря на некоторые неблагоприятные обстоятельства, которые помешали нам восстановить нашу логистическую цепочку быстрее, чем мы планировали. Нашей компании пришлось скорректировать операции, что стало результатам меньших, чем планировалось, поставок коммерческих самолетов. Мы продолжаем принимать меры по адаптации нашего производства к текущей ситуации. По мере того как мы входим в 2023 год, мы сосредоточены на том, чтобы продолжать долгосрочную трансформацию компании»,— заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори.

После публикации отчетности акции Airbus выросли в цене на 3%.

О том, как российские компании пытались вернуть сотни миллионов долларов за непоставленные Airbus,— в материале «Ъ» «Авансы растворились в воздухе».

Евгений Хвостик