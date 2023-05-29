В Липецкой области объявили торги на ремонт дорог за 967,4 млн рублей

Дорожное агентство Липецкой области объявило торги по поиску подрядчика, который выполнил бы ремонт автодорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в районах Липецкой области в 2023 году. Согласно документам закупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 967,4 млн руб. Итоги торгов планируется подвести 16 июня.

Это уже пятая очередь торгов по ремонту дорог в регионе. Общая протяженность ремонтируемых участков автомобильных дорог — 58,507 км, искусственных сооружений на них протяженностью — 0,122 км, в том числе мосты — 8,12 п. м. Контракт заключается в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявлял, что к концу 2023 года в регионе планируется довести уровень опорных автомобильных дорог в нормативном состоянии до 72,4%. «Сейчас в нормативном состоянии у нас более 68% опорной сети дорог региона, к концу года мы планируем увеличить этот показатель до 72,4%»,— отмечал глава региона. Речь шла о трассах как федерального, так и регионального значения.

Мария Старикова