Виталий Бережной, осужденный за убийство девочки, подал иск о защите чести к телеканалу «Россия 24»

Виталий Бережной, осужденный за убийство и изнасилование восьмилетней девочки из Тюмени, подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу «Россия 24» и телеведущему Эдуарду Петрову. Адвокат Александр Почуев сообщил, что иск к производству принял Савеловский районный суд Москвы.

Поводом для подачи иска стал выпуск программы «Вести. Дежурная часть», который вышел 1 декабря 2022 года. Тогда на телеканале показали видеорепортаж под названием «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой».

«До вынесения приговора спецназовец Бережной получил "клеймо" убийцы восьмилетней девочки в нарушении презумпции невиновности, что порочит его честь и достоинство. Это также сформировало в обществе стойкий обвинительный вердикт, который лишил обвиняемого возможности объективного рассмотрения дела независимым судом»,— отметил господин Почуев. Он добавил, что защита Виталия Бережного также подверглась «информационно-репетиционной атаке».

Приговор Виталию Бережному в мае 2023 года огласил Московский городской суд. На основании обвинительного вердикта новой коллегии присяжных заседателей он был приговорен к пожизненному заключению. Мужчина обвинялся в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (ч. 2 ст. 126; ч. 4 ст. 131; ч. 4 ст. 132; ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее стало известно, что бывший адвокат Виталия Бережного Елена Шихова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в разглашении данных предварительного расследования. Вину она не признает. Следствие подавало ходатайство о заочном аресте адвоката, однако суд отказался его рассматривать.

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