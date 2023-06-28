Замглавы Минфина заявил об отсутствии планов повышать НДПИ на уголь

Минфин России сохраняет свои планы и не рассматривает возможность повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в этом году. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» замминистра Алексей Сазанов. В апреле в пресс-службе Минфина сообщили «Ъ», что в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка в январе—марте, будет предложено увеличить НДПИ на четвертый квартал вместо введения экспортных пошлин.

Отвечая на вопрос агентства, не изменилась ли позиция Минфина в отношении увеличения НДПИ, господин Сазанов сказал: «Сейчас в плане изменения налогообложения угольной отрасли ничего не обсуждается».

После публикации «Ъ» Алексей Сазанов заявил, что «произошло недопонимание». «Мы не решили что-то собирать, здесь вопрос на уровне правительства пусть решается. Поэтому мы просто говорим о том, что они (угольные компании.— "Ъ") платили повышенный НДПИ в первом квартале, поэтому сейчас их исключили из сбора. Дальше правительство по ним будет принимать решение»,— сказал замминистра.

Правительство за последние годы несколько раз увеличивало налоговую нагрузку на горно-металлургическую промышленность в целом и угольщиков в частности. С начала 2022 года НДПИ на коксующийся уголь получил привязку к мировой конъюнктуре: ставка установлена на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal, тогда как прежде применялась фиксированная в размере 57 руб. на т.

Параллельно обсуждалась идея ввести экспортные пошлины на уголь, в том числе энергетический, при превышении цены в $150 за т в порту отгрузки. В итоге поступления налогов от угольной отрасли РФ в 2022 году выросли вдвое, до 360 млрд руб. В 2023 году налоги тоже увеличивались с 1 января до 31 марта. Повышался НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб. за т, что должно было позволить дополнительно привлечь в бюджет 30 млрд руб.

О том, за счет чего еще власти хотят пополнить бюджет,— в материале «Ъ» «Зрелость — не радость».

Милена Костерева