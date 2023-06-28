Енисейское пароходство завершило навигацию на Нижней Тунгуске

25 июня Енисейское речное пароходство завершило работу по доставке грузов в рамках «северного завоза» жителям поселков, расположенных на берегах реки Нижняя Тунгуска. Общий объем перевозок по реке в навигацию 2023 года составил 23,4 тыс. тонн. Самым дальним пунктом назначения стал поселок Тура – административный центр Эвенкийского муниципального района, находящийся в 867 км от устья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Караван судов зашел на приток сразу после выхода основного льда, 1 июня, и за период менее четырех недель доставил потребителям 11734 т светлых нефтепродуктов, 8950 тонн нефти, 2000 тонн угля и 750 тонн грузов различного назначения.

В экспедиционном завозе участвовало 28 единиц флота: 10 буксиров; 3 сухогруза; 6 танкеров, в том числе три крупных, грузоподъемностью 2 тыс. тонн (типа «Ленанефть»); 8 нефтеналивных и одна сухогрузная баржа. Выгрузку на необорудованных причалах осуществляли сухогрузные теплоходы «Краснодар» и «Федор Наянов», оснащенные судовыми подъемными кранами грузоподъемностью 5 тонн.

«Двое суток караван судов ожидал на устье, пока из притока выйдет лед, затем слишком высокие уровни воды в реке препятствовали движению флота. Пришлось в течение недели стоять под Большим Порогом, пока не стабилизировалась гидрологическая обстановка. Но в итоге благодаря наличию мощного танкерного и буксирного флота и высокому профессионализму экипажей все грузы были доставлены в пункты назначения в полном объеме», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Нижняя Тунгуска относится к числу рек трудных для судоходства, навигация на которых осуществляется в период весеннего паводка. Именно во время весеннего половодья жители отдаленных северных поселков, а это в основном представители коренных малочисленных народностей и староверы, могут получить всё необходимое для жизни в суровой тайге. Обеспечить их ресурсами на предстоящую зиму возможно только при помощи речного транспорта.

Судоходство по реке Нижняя Тунгуска сопряжено с трудностями для прохождения большегрузными судами вследствие значительного количества порогов и сложных участков. Подъем судов в Большом пороге, транспортировка нефти и выход флота с притока осуществлялись под руководством опытных капитанов-наставников.

АО «ЕРП»