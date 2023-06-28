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Коммерсантъ FM
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«Известия»: максимальную наценку на российские автомобили предложили установить на уровне 15%

Максимальная наценка на российские автомобили не должна превышать 15%. Национальный союз защиты прав потребителей обратился с подобной инициативой к премьеру России Михаилу Мишустину. Об этом сообщила газета «Известия».

Согласно данным «Автостата», в 2020 году средневзвешенная стоимость автомобилей выросла на 7%, в 2021-м — на 18%, в 2022-м — на 20%, в I квартале 2023-го — на 11%. Как заявили в Национальном союзе защиты прав потребителей, стоимость на российские автомобили выросла не только по объективным причинам, но и из-за искусственного завышения цен со стороны участников рынка.

«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров»,— сказал глава союза Павел Шапкин в разговоре с газетой.

В начале июня начались продажи автомобиля Lada Vesta NG. АвтоВАЗ рекомендовал установить стоимость автомобиля на уровне 1,2 млн рублей. Однако, как писали СМИ, некоторые дилеры установили цены, превышающие 2 млн руб. В ответ АвтоВАЗ остановил отгрузки в три московских дилерских центра и начал проверку.

О ценах на автомобили в России — в материале «Ъ FM» «Авторынок корректирует ценники».

Олеся Павленко

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