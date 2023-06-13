Дилеры в погоне за ценами

АвтоВАЗ начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве — «АвтоГермес», «Торгмаш» и «Техинком» — которые, по данным из СМИ, завысили цены на Lada Vesta нового поколения. В субботу, 10 июня, им приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta. В АО «АвтоВАЗ» отметили, что предпринимают «максимум усилий для контроля деятельности более чем 300 официальных дилерских центров» в России. В частности, всю дилерскую сеть ждут «жесткие ­проверки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи новой Lada Vesta стартовали в мае этого года

Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз» Продажи новой Lada Vesta стартовали в мае этого года

Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»

На АвтоВАЗе заявили, что расторгнут дилерские соглашения с партнерами, нарушающими ценовую политику Lada. Заявление появилось после информации в СМИ о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения тремя дилерскими центрами в Москве — «АвтоГермес», «Торгмаш» и «Техинком». В отношении трех дилеров автомобильный завод начал оперативную проверку. «С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta. В случае, если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих, в том числе, реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерам будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения»,— сообщили в АО «АвтоВАЗ». В России у АвтоВАЗа более 300 официальных дилерских центров.

Производство Lada Vesta в Тольятти началось в марте 2023 года. Ранее модель производилась в Ижевске и была единственным выпускаемым там автомобилем. В АвтоВАЗе объясняли, что производительности компании «Лада-Ижевск» — до 32 автомобилей в час — будет недостаточно для удовлетворения спроса, тогда как на линии в Тольятти может выпускаться до 60 машин в час. В мае автомобили поступили дилерам. Рекомендованная розничная цена на версию седан в комплектации Comfort составила 1,24 млн руб.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов направил собственникам всех дилеров Lada обращение, в котором «подчеркнул недопустимость превышения рекомендованных розничных цен и строгие штрафные санкции в случае фиксации нарушений». В обращении говорится, что с первых дней продаж LADA Vesta нового поколения отдельные дилеры, пользуясь высоким интересом покупателей к новым автомобилям, начали завышать рекомендованные розничные цены на машины. Руководством завода инициированы «жесткие служебные проверки» всей дилерской сети на предмет нарушения условий дилерского договора в части соблюдения ценовой политики. «В случае выявления нарушений мною дано четкое указание незамедлительно сокращать отгрузки в адрес компаний, которым принадлежат эти дилерские центры, и оперативно рассматривать вопрос о полном прекращении дилерского договора, вне зависимости от любых «старых заслуг»,— цитируются слова Максима Соколова.

На сайте «АвтоГермеса» указано, что компания занимается продажей и обслуживанием автомобилей с 1997 года. У организации 10 дилерских центров на территории Москвы и МО.Цена на новую Lada Vesta указана от 1011000 руб. На сайте компании «Торгмаш» указано, что она — одна из ведущих российских компаний на отечественном авторынке, которая более 25 лет занимается продажей и обслуживанием автомобилей. Продажа автомобилей Lada — одно из ключевых направлений организации. Стоимость Lada Vesta седан указана от 831920 руб. Автомобильные салоны и сервисные центры «Тех­инком», говорится на сайте компании, входят состав компании ООО «МРО „Тех­инком“», которая является партнером более 40 крупнейших заводовизготовителей автотехники. Первый дилерский центр был открыт 11 ноября 2011 года. Сейчас открыто 6 автосалонов в Москве и 1 региональный салон в Липецке. Цена Lada Vesta седан указана от 1239900 руб. На момент сдачи номера в печать ни один из трех дилеров, к которым АвтоВАЗ публично предъявил претензии, не прокомментировали ­ситуацию.

Сабрина Самедова