Дилеры в погоне за ценами

АвтоВАЗ начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве — «АвтоГермес», «Торгмаш» и «Техинком» — которые, по данным из СМИ, завысили цены на Lada Vesta нового поколения. В субботу, 10 июня, им приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta. В АО «АвтоВАЗ» отметили, что предпринимают «максимум усилий для контроля деятельности более чем 300 официальных дилерских центров» в России. В частности, всю дилерскую сеть ждут «жесткие проверки».
Продажи новой Lada Vesta стартовали в мае этого года
Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»
На АвтоВАЗе заявили, что расторгнут дилерские соглашения с партнерами, нарушающими ценовую политику Lada. Заявление появилось после информации в СМИ о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения тремя дилерскими центрами в Москве — «АвтоГермес», «Торгмаш» и «Техинком». В отношении трех дилеров автомобильный завод начал оперативную проверку. «С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta. В случае, если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих, в том числе, реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерам будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения»,— сообщили в АО «АвтоВАЗ». В России у АвтоВАЗа более 300 официальных дилерских центров.
Производство Lada Vesta в Тольятти началось в марте 2023 года. Ранее модель производилась в Ижевске и была единственным выпускаемым там автомобилем. В АвтоВАЗе объясняли, что производительности компании «Лада-Ижевск» — до 32 автомобилей в час — будет недостаточно для удовлетворения спроса, тогда как на линии в Тольятти может выпускаться до 60 машин в час. В мае автомобили поступили дилерам. Рекомендованная розничная цена на версию седан в комплектации Comfort составила 1,24 млн руб.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов направил собственникам всех дилеров Lada обращение, в котором «подчеркнул недопустимость превышения рекомендованных розничных цен и строгие штрафные санкции в случае фиксации нарушений». В обращении говорится, что с первых дней продаж LADA Vesta нового поколения отдельные дилеры, пользуясь высоким интересом покупателей к новым автомобилям, начали завышать рекомендованные розничные цены на машины. Руководством завода инициированы «жесткие служебные проверки» всей дилерской сети на предмет нарушения условий дилерского договора в части соблюдения ценовой политики. «В случае выявления нарушений мною дано четкое указание незамедлительно сокращать отгрузки в адрес компаний, которым принадлежат эти дилерские центры, и оперативно рассматривать вопрос о полном прекращении дилерского договора, вне зависимости от любых «старых заслуг»,— цитируются слова Максима Соколова.
На сайте «АвтоГермеса» указано, что компания занимается продажей и обслуживанием автомобилей с 1997 года. У организации 10 дилерских центров на территории Москвы и МО.Цена на новую Lada Vesta указана от 1011000 руб. На сайте компании «Торгмаш» указано, что она — одна из ведущих российских компаний на отечественном авторынке, которая более 25 лет занимается продажей и обслуживанием автомобилей. Продажа автомобилей Lada — одно из ключевых направлений организации. Стоимость Lada Vesta седан указана от 831920 руб. Автомобильные салоны и сервисные центры «Техинком», говорится на сайте компании, входят состав компании ООО «МРО „Техинком“», которая является партнером более 40 крупнейших заводовизготовителей автотехники. Первый дилерский центр был открыт 11 ноября 2011 года. Сейчас открыто 6 автосалонов в Москве и 1 региональный салон в Липецке. Цена Lada Vesta седан указана от 1239900 руб. На момент сдачи номера в печать ни один из трех дилеров, к которым АвтоВАЗ публично предъявил претензии, не прокомментировали ситуацию.