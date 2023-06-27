В Свердловской области диверсант попытался поджечь батарейный шкаф на ж/д перегоне

На железнодорожном перегоне Сысерть — Мраморское в Полевском городском округе Свердловской области неизвестный попытался уничтожить батарейный шкаф. Как сообщил Telegram-канал Shot, он попытался взломать и поджечь шкаф.

По данным Telegram-канала, в ночь на 27 июня машинист поезда заметил отогнутую и подгоревшую дверь шкафа. Эксперты установили, что неизвестный пытался его поджечь, но возгорание потухло. «На месте специалисты нашли следы обуви, руки и орудия взлома. Сейчас диверсанта ищет полиция»,— сказано в сообщении. На движение поездов инцидент не повлиял, пострадавших нет.

В марте Губернатор Евгений Куйвашев попросил подготовить список участков, требующих первоочередной защиты от террористических актов и диверсий. Список должен быть готов до 7 июля.

Напомним, 18 марта Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21-летнего жителя Полевского, обвиняемого по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему грозит от 10 до 15 лет колонии.

Полина Хабарова

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