В Свердловской области планируют усилить меры защиты от террористических актов и диверсий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил подготовить список участков, требующих первоочередной защиты от террористических актов и диверсий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. Согласно документу, список должен быть готов до 7 июля 2023 года.

Глава региона обратился к руководству Свердловской железной дороги (СвЖД), аэропорта Кольцово и управлению автомобильных дорог «Урал», а также к органам местного самоуправления и главам муниципальных образований с требованием оценить качество уязвимости объектов, разработать и утвердить планы по обеспечению транспортной безопасности.

Напомним, 18 марта Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21-летнего жителя Полевского, обвиняемого по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему грозит от 10 до 15 лет колонии. Вину молодой человек признал.

Полина Хабарова

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