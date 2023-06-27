Принадлежащие «Воронежтрубопроводстрою» четыре нежилых здания и земельный участок купила местная компания за почти 57 млн рублей

На очередных торгах некогда крупного предприятия по прокладке магистральных газо- и нефтепроводов АО «Воронежтрубопроводстрой» землю и нежилые здания в Советском районе Воронежа купило местное АО научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи» (НПП АСС). Об этом сообщил конкурсный управляющий Анатолий Филатов.

Начальная цена лота составляла 73,9 млн руб. В него входят четыре нежилых здания общей площадью 1,8 1,4 тыс. кв. м, земельный участок под застройку площадью 1,3 тыс. кв. м, также котельная и другое оборудование в переулке Газовом, 2А. Все имущество находится в залоге у банка «Дом.РФ».

На актив претендовали два покупателя. Воронежский предприниматель Андрей Рукин (по данным Kartoteka.ru, ему принадлежат занимающее выращиванием зерна ООО «Лада агро север» и правовое ООО «АВР электрум») был готов купить имущество по начальной цене, но не перевел задаток. НПП АСС предложило 56,7 млн руб. Договор с ним уже заключен.

По данным Kartoteka.ru, НПП АСС зарегистрировано в Воронежской области в мае 2005 года для научных исследований и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 76,7 млн руб., чистая прибыль нулевая. Годом ранее показатели равнялись 46 млн и 200 тыс. Гендиректор и владелец 90% — Владимир Пендюрин. Еще 10% принадлежит Марине Манаенковой. Господин Пендюрин также единственный учредитель воронежского ООО научно-производственная фирма «Спектрсофт».

В мае нежилые здания и 3 га земли на Базовой, 6Б выкупило с торгов за 131,6 млн руб. АО «Научно-внедренческое предприятие ''Протек''». В 2021 году за 150 млн 2,3 га земли и семь нежилых зданий общей площадью более 3 тыс. кв. м на Газовой, 1г приобрел застройщик «Кит».

Подробнее о распродаже предприятия читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Труба зовет в многоэтажки».

Александр Прытков

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