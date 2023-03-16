Активы обанкротившегося «Воронежтрубопроводстроя» выставили на публичные торги за 74 млн рублей

Объявлены очередные торги по продаже части земли и недвижимости обанкротившегося АО «Воронежтрубопроводстрой» с начальной ценой 73,9 млн руб., на этот раз в форме публичного предложения. Это следует из сообщения конкурсного управляющего некогда крупного предприятия по прокладке магистральных газо- и нефтепроводов Анатолия Филатова. В единый лот входят активы «Воронежтрубопроводстроя» в Советском районе Воронежа в переулке Газовом, 2А: четыре нежилых здания (площадь самого большого — 1,4 тыс. кв. м), земельный участок под застройку площадью 1,3 тыс. кв. м, а также котельная и другое оборудование. Все имущество находится в залоге у банка «Дом.РФ».

Начальная стоимость лота — 73,9 млн руб. Согласно условиям торгов, цена будет последовательно снижаться, пока не достигнет цены отсечения 55,4 млн руб. Заявки принимаются с 20 марта до12 июня. Ранее желающих приобрести имущество по более высокой цене (82,1 млн руб.) найти не удалось.

До этого с торгов за 150 млн руб. был продан участок предприятия на 2,3 га с семью старыми промышленными зданиями общей площадью более 3 тыс. кв. м. Лот выкупил местный девелопер ИП «КИТ». Он планирует здесь построить жилье при участии «Дома.РФ».

Подробнее о распродаже активов «Воронежтрубопроводстроя» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Труба зовет в многоэтажки».

Мария Старикова