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В Ярославле в ДТП пострадало 9 пассажиров автобуса

В Ярославле на Тутаевском шоссе автобус въехал в столб, 9 пассажиров доставлено в больницу. Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Сообщения об аварии стали появляться около 12:40 дня. В соцсетях размещены фото с места происшествия, на которых запечатлен «Яавтобус», въехавший в столб и погнувший его.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

«По предварительной информации водитель рейсового автобуса, мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на опору контактной сети. В результате ДТП по предварительной информации в больницу доставлено 9 пассажиров. Остальным оказана разовая медицинская помощь»,— рассказали в УМВД.

Известно, что автобус выполнял рейс по 23 маршруту. Данный маршрут обслуживает ООО «Стартранс».

Алла Чижова

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