В Черноземье за неделю на 15% снизилась заболеваемость коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 19 по 25 июня в Черноземье было выявлено 434 случая. Это на 15,2% меньше показателей недели с 12 по 18 июня, когда инфекция подтвердилась у 512 человек. С начала пандемии в Черноземье заболели 1 305 589 жителей. За неделю в макрорегионе выздоровели 598 пациентов (всего — 1 282 269), скончались — восемь человек (всего — 22 126).

В Белгородской области выявили 94 случая (неделей ранее — 138, всего — 173 798). Выздоровели 93 пациента (неделей ранее — 173, всего — 171 171), умер — один (неделей ранее летальных исходов не зафиксировали, всего — 2 370).

В Воронежской области выявили 217 случаев (неделей ранее — 237, всего — 506 516). Выздоровели 324 пациента (неделей ранее — 265, всего — 497 474), умерли — пять (неделей ранее — два, всего — 8 680).

В Курской области выявили 37 случаев (неделей ранее — 32, всего — 155 798). Выздоровели 60 пациентов (неделей ранее — 65, всего — 153 161), умер — один (неделей ранее летальных исходов не зафиксировали, всего — 2 545). По словам вице-губернатора Андрея Белостоцкого, есть дни, когда новых пациентов вообще не прибавляется.

В Липецкой области выявили 37 случаев (неделей ранее — 38, всего — 183 788). Выздоровели 32 пациента (неделей ранее — 36, всего — 179 719), умер — один (неделей ранее — один, всего — 4 002).

В Орловской области выявили 33 случая (неделей ранее — 32, всего — 140 665). Выздоровели 60 пациентов (неделей ранее — 47, всего — 138 459). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области выявили 16 случаев (неделей ранее — 35, всего — 145 024). Выздоровели 29 пациентов (неделей ранее — 68, всего — 142 285). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 2 543 человека.

В целом по стране за неделю заразились 5 789 россиян (всего 22 959 198), выздоровели — 7 379 (22 402 524), умерли — 127 (399 563).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

О динамике заболеваемости в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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