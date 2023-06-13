В Черноземье недельная заболеваемость коронавирусом опустилась ниже 500 случаев

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 5 мая по 11 июня Черноземье было выявлено 413 случаев заболевания. Это на 33% меньше, чем неделей ранее, когда было 616 новых пациентов. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 304 826 человек. За неделю выздоровели 860 пациентов (всего — 1 281 204). От последствий скончались четыре человека (всего — 22 117).

В Белгородской области выявлен 121 случай коронавируса (всего — 173 559, на прошлой неделе — 135). Выздоровели 288 пациентов (всего — 170 940). Зафиксировано два летальных случая (всего — 2 369).

В Воронежской области выявлено 174 случая коронавируса (всего — 506 160, на прошлой неделе — 278). Выздоровели 270 пациентов (всего — 496 992). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 8 675).

В Курской области выявлено 30 случаев коронавируса (всего — 155 749, на прошлой неделе — 77). Выздоровели 113 пациентов (всего — 153 047). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 544).

В Липецкой области выявлено 35 случаев коронавируса (всего — 183 724, на прошлой неделе — 48). Выздоровел 51 пациент (всего — 179 666). Зафиксирован один летальный случай (всего — 4 000).

В Орловской области выявлено 36 случая коронавируса (всего — 140 616, на прошлой неделе — 52). Выздоровели 49 пациентов (всего — 138 364). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 17 случаев коронавируса (всего — 144 978, на прошлой неделе — 26). Выздоровели 89 пациентов (всего — 142 195). Зафиксирован один летальный случай (всего — 2 543).

В России за неделю заболели 6 785 человек (всего — 22 949 243), выздоровело — 10 034 (22 389 297), умерло — 113 (399 339).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Как штамм коронавируса «кракен» не повлиял на заболеваемость в макрорегионе — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте