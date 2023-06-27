Спецборт вывезет из США российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что специальный правительственный борт, который отправился в Вашингтон из Москвы сегодня, 27 июня, вывезет из США российских дипломатов. Ранее эти сотрудники российского дипломатического ведомства были вынуждены прекратить свою работу в США из-за введенных американской стороной ограничений.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Мария Захарова отметила, что речь идет о дипломатах, которые были вынуждены покинуть страну из-за ограничений, введенных в отношении российских заграничных учреждений. Она подчеркнула, что эти дипломаты не были высланы накануне.

Ранее сегодня, 27 июня, Telegram-каналы со ссылкой на отслеживающие полеты ресурсы сообщали, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» вылетел в Вашингтон из Москвы.

Накануне, 26 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США имела «хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных» после мятежа ЧВК «Вагнер».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина