Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ достиг минимума с 2017 года

Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа за месяц (с мая по июнь) уменьшился на 8 млрд руб. (0,5%), составив 1,732 трлн руб. Это минимум с марта 2017 года (1,609 трлн руб.). Доля нерезидентов уменьшилась до 9,1% с 9,3% — минимум с августа 2012 года. Такие сведения представлены в последнем отчете ЦБ (.xlsx).

В целом объем рынка ОФЗ в мае вырос на 252 млрд руб., составив 18,945 трлн руб. (на 1,3 % больше, чем в прошлом месяце), следует из данных регулятора.

Доля нерезидентов в облигациях федерального займа продолжает снижаться с весны 2023 года. В марте доля нерезидентов снизилась до 9,7% с 9,9%. За 2022 год нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 35,8 % (на 1,104 трлн руб.). Как сообщало агентство Reuters в январе 2023 года, нерезиденты распродавали ОФЗ по ценам на 25–70% ниже номинальных.

Полина Мотызлевская