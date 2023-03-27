ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ опустилась до 9,7%

Доля нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 марта 2023 года снизилась до 9,7% с 9,9%. Это следует из данных Центробанка. Значение показателя на 1 марта стало минимальным с 1 августа 2012 года.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ, следует из данных регулятора, в феврале 2023 года снизился на 1 млрд руб., или на 0,1%, до 1,766 трлн руб., следует из материалов ЦБ. Это минимальный показатель с 1 марта 2017-го. Вместе с тем объем рынка ОФЗ вырос на 325 млрд руб., или на 1,8%, до 18 трлн 240 млрд руб.

За 2022 год нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1 трлн 104 млрд руб. (–35,8%).

В январе агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщало, что нерезиденты из недружественных России стран продолжают избавляться от российских государственных бумаг. По словам одного из источников, нерезиденты продавали бумаги по цене 25–40% от номинальной. По словам другого источника, дисконт при покупке бумаг доходил до 70%.

Лусине Баласян