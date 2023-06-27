Октябрьский суд принял материалы дела в отношении ФК «Зенит» из-за нарушений во время празднования чемпионства

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству материалы административного дела в отношении ФК «Зенит» из-за нарушений порядка со стороны болельщиков на праздновании победы в Российской премьер-лиге (ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ), сообщили «Ъ-СПб» в райсуде, пояснив, что дата разбирательства пока не назначена.

Сегодня, 27 июня, стало известно, что Дзержинский и Петроградский райсуды вернули составителям протоколы для устранения недостатков. По данным объединенной пресс-службы судов города, в Дзержинском суде указали, что прилагаемые материалы каких-либо сведений, подтверждающих причинение такого вреда зеленым насаждениям не содержат.

Помимо этого, сам документ составлен 9 июня в отсутствие законного представителя, о явке его известили с большим опозданием. Также в протоколе перепутан защитник и законный представитель.

В материалах же Петроградского суда, где также указано причинение вреда зеленым насаждениям, имеется письмо от организации, которая сообщает, что в после гуляний в честь чемпионства сине-бело-голубых никакого материального ущерба причинено не было.

13 мая футбольный клуб отметил завоевание очередного, пятого подряд и десятого в истории команды, титула лидеров турнира РПЛ, совершив поездку по городу на двухэтажном автобусе, который останавливался там, где игроков и тренеров ждали фанаты. За эту победу «Зенит» получил вторую чемпионскую звезду, а также проблемы с правоохранительными органами. Как стало известно «Ъ-СПб», в толпе были замечены плакаты с содержащейся на них критикой внедрения карт болельщиков — Fan ID, что, по одной из версий, могло также стать поводом для разбирательства.

Подробнее — в материале «Полиция стала соперником ФК "Зенит"».

Андрей Кучеров

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