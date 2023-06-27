Два петербургских суда не приняли протоколы о нарушении общественного порядка в отношении «Зенита»

Дзержинский и Петроградский районные суды Санкт-Петербурга ознакомились с материалами административных дел в отношении ФК «Зенит» по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и вернули составителям протоколы для устранения недостатков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник, 27 июня.

Напомним, руководству клуба вменяют, что праздничные гуляния 13 мая после победы «Зенита» в чемпионате РПЛ в центре Петербурга не были согласованы со Смольным и полицией, в результате чего болельщики якобы испортили зеленые насаждения и мешали уличному движению, а несколько человек были задержаны за грубые кричалки.

Дзержинский райсуд в обоснование возврата указал, что прилагаемые материалы каких-либо сведений, подтверждающих причину причинения вреда зеленым насаждениям, не содержат, а представленный протокол от 9 июня составлен в отсутствие законного представителя. Более того, в протоколе перепутаны защитник и законный представитель.

В свою очередь в материалах Петроградского райсуда, в которых также сообщается о причинении вреда зеленым насаждениям, имеется письмо от организации с информацией, что в ходе празднования победы ФК «Зенит» никакого материального ущерба болельщиками причинено не было.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Полиция стала соперником ФК "Зенит"».

Евгения Марченко, Сергей Яркин

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