На экс-доцента СПбГУ завели уголовное дело о реабилитации нацизма

В отношении бывшего доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 2, ст. 354.1; максимальное наказание лишение свободы сроком до пяти лет). Об этом во вторник, 27 июня, сообщает ГСУ СКР по Петербургу в своем Telegram-канале, не раскрывая имя преподавателя. Примечательно, что информация, опубликованная пресс-службой СКР совпадает с данными ранее уволенного из СПбГУ доцента Михаила Белоусова.

По версии следствия, 22 февраля во время заседания студсовета неназванный экс-преподаватель «публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси». Как заявляется в сообщении, доцент тем самым «совершил реабилитацию нацизма».

Напомним, в начале июня ректор СПбГУ Николай Кропачев подписал приказ об увольнении Михаила Белоусова. Причиной для этого стали скриншоты переписки, в которой якобы участвовал Михаил Белоусов. В ней пользователь под таким же именем называл омерзительным «прямое и открытое одобрение рашизма» и высказывал поддержку украинском армии на фоне траура по погибшему на военной операции студенту Федору Соломонову. Господин Белоусов свою причастность к странице и перепискам отрицал. Комиссия по этике СПбГУ решила, что размещенные в соцсетях материалы соответствуют действительности, а преподаватель «не смог представить убедительных возражений».

При этом спустя два дня Василеостровский райсуд прекратил по истечении срока давности административное дело в отношении Михаила Белоусова о дискредитации армии. Участниками скандала стали и студенты вуза. В середине июня СПбГУ издал приказы об отчислении семи студентов исторического факультета. По версии университета, учащиеся нарушили «обязанности, предусмотренные локальными актами СПбГУ». Кроме того, по версии университета, студенты посчитали возможным «иронизировать над произошедшим» (гибелью студента) вместо того, чтобы почтить память погибшего и проявить «нормальные человеческие чувства».

Вчера, 26 июня, правозащитный проект «Молния» сообщил, что на отчисленных студентов еще 7 июня написала заявление в СК по Петербургу инициативная группа «Отчеты по борьбе с преступностью». СК передал обращение в Центр по противодействию экстремизму по Петербургу для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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Надежда Ярмула, Андрей Кучеров