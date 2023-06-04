Суд прекратил дело уволенного за дискредитацию ВС РФ доцента СПбГУ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга прекратил по истечении срока давности дело бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщила объединенная судебная пресс-служба города. Ранее господина Белоусова уволили из университета из-за обвинения.

«Белоусов в октябре 2022, по адресу: г. СПб, Менделеевская линия, д. 2, в помещении аудитории, публично высказывал студентам свое мнение об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной военной операции, чем умышленно, дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ и сами Вооруженные силы РФ. Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности»,— говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая в Telegram-каналах стали распространять скриншот переписки, в которой якобы участвовал Михаил Белоусов. В ней пользователь под таким же именем называл омерзительным «прямое и открытое одобрение рашизма» и высказывал поддержку ВСУ. Сам господин Белоусов заявлял, что к указанной странице не имеет никакого отношения. Комиссия СПбГУ в свою очередь признала указанные факты имеющими место и расторгла контракт вуза с преподавателем.

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