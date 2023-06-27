СМИ: на Украине почти вдвое подняли тарифы на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вдвое повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса с 30 июня. Об этом сообщает издание Forbes.ua.

По данным издания, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса в ночной период поднялся на 50%, с 2 тыс. гривен ($54,16) за МВт·час до 3 тыс. ($81,23). Для дневных часов верхняя предельная цена поднялась на 25%, в вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 — на 80% до 7,2 тыс. гривен/МВт·час ($194,95).

Нацрегулятор одобрил отмену предельных цен на электроэнергию для бизнеса с 30 июня. На заседании причины такого решения озвучены не были. Ранее глава нацкомиссии Константин Ушаповский говорил, что тарифы на электроэнергию могут расти для «качественного восстановления энергетической инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону».

В прошлом месяце Нацрегулятор поднял тариф на электроэнергию для населения на 57-83%. «Если бы не приняли это решение, следующей зимой мы были бы без света»,— так это решение прокомментировал министр энергетики Украины Герман Галущенко (цитата по Forbes.ua).

Ограничения цен на электроэнергию для бизнеса на Украине действуют с июля 2019 года. Тогда в стране начала работать модель оптового рынка электроэнергии. На данный момент максимальная предельная цена составляет 4 тыс. гривн МВт·час ($108,31).

В июне этого года Forbes.ua сообщало, что Украина подготовила план превращения страны в «энергетический хаб Европы». Реализовать его планируют до 2050 года. Программу восстановления украинские власти оценили в $400 млрд

Полина Мотызлевская