СК РФ заинтересовался делом о ДТП с шестью погибшими в Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту ДТП с шестью погибшими в Самарской области. Соответствующий доклад в центральный аппарат ведомства представит руководитель регионального СУ Следственного комитета России Марат Галиханов. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария произошла во вторник ночью. На трассе «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» автомобиль Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и врезался в машину Honda Stepwgn.

Погибли водитель, четверо пассажиров легкового авто и один пассажир Honda Stepwgn. Еще 8 пассажиров Honda Stepwgn госпитализированы с травмами.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов