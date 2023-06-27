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СК РФ заинтересовался делом о ДТП с шестью погибшими в Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту ДТП с шестью погибшими в Самарской области. Соответствующий доклад в центральный аппарат ведомства представит руководитель регионального СУ Следственного комитета России Марат Галиханов. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария произошла во вторник ночью. На трассе «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» автомобиль Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и врезался в машину Honda Stepwgn.

Погибли водитель, четверо пассажиров легкового авто и один пассажир Honda Stepwgn. Еще 8 пассажиров Honda Stepwgn госпитализированы с травмами.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов

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