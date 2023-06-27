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В Самарской области в ДТП шесть человек погибли и восемь пострадали

Смертельная авария с участием легкового автомобиля Hyundai Elantra и минивэна Honda Stepwgn произошла в Самарской области во вторник ночью. Происшествие случилось на 109 км трассы «Самара -Большая Черниговка – граница с республикой Казахстан» около 1:30 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Honda Stepwgn. В результате ДТП водитель легкового авто и четыре пассажира, граждане иностранных государств, а также пассажир минивэна скончались на месте происшествия.

Пассажир минивэна и восемь пассажиров получили травмы. В настоящее время медики оказывают им помощь.

Ранее в Самарской области легковое авто столкнулось с грузовиком, двое погибли. ДТП случилось в Сергиевском районе на 1086 км трассы «М5 "Урал"»

Георгий Портнов

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