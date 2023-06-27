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Возбуждено уголовное дело после аварии с шестью погибшими в Самарской области

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) в Самарской области. Это произошло после смертельного ДТП во вторник ночью. В настоящее время Большеглушицкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ принял уголовное дело к производству. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«На месте происшествия работают следователи – криминалисты следственного управления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.

ДТП произошло ночью во вторник на 109 км автодороги «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан». Водитель автомобиля Hyundai Elantra двигался в сторону Большой Черниговки, выехал на встречную полосу и врезался в минивэн Honda Stepwgn, за рулем которого был мужчина 1998 года рождения.

В результате аварии водитель и четверо пассажиров легкового авто, а также пассажир Honda Stepwgn погибли. Еще 8 пассажиров минивэна получили травмы и были госпитализированы. Прокуратура начала проверку по факту аварии.

Георгий Портнов

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